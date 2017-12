Konseptet er enkelt og vidunderlig. Hvert år samler jeg seks viner som dekker alle dine behov ved advent og juletid. Lurer du på hva du skal drikke til ribbe og pinnekjøtt? Du finner det her. Skravleviner og vennetreff? Check. Overlevelse når svigermor inntar huset, eller bobler til fest? Har fikset det. Ikke rart denne artikkelen kanskje er årets aller mest populære. I starten tenkte jeg at hovedformålet var å hjelpe leserne med å finne frem. Men nå, det fjerde året jeg håndplukker viner, innser jeg at det er dere som hjelper meg.

Når dette skrives, sitter jeg i blinkende julegenser og hører Mariah Careys udødelige «All I want for Christmas» på repeat. For mye? For tidlig? Overhodet ikke. Dette er fagrelatert. For når du slipper å bruke tid på å lete, jakte og gruble over vinvalgene dine, er det dette som står igjen – masse tid til renspikket juleglede.