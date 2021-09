Vinskolen: Vin til høstferien

Høstferie? Jeg hadde tenkt å gi deg hjemmelekser. Men jeg lover deg – disse hjemmeleksene er deilige, anvendelige og åpner for ny innsikt.

30. sep. 2021 11:41 Sist oppdatert 18 minutter siden

Med jevne mellomrom dukker spørsmålet opp: Hva er min favorittvin? Og jeg svarer, som sant er, at jeg ikke har en. Følelsen av å være på oppdagelsesferd, er hva jeg verdsetter aller, aller mest med jobben min. Utviklingen går så fort. Nye smaker, stiler, regioner og produsenter markerer seg positivt eller går av moten. Det er en jobb bare å henge med i svingene. Derfor insisterer jeg ofte på at du bør prøve noe nytt. Kan det medføre at vi overser klassikerne?

Erkjennelse

For også min oppdagelsestrang kan strupes. Særlig i hektiske perioder. Så da jeg satt ved kjøkkenbordet i går kveld, da hadde jeg ikke det minste lyst til å prøve noe nytt. Jeg hørte på Chet Baker, samme album som jeg har hørt siden jeg var nitten. Tok på meg pysjbuksen fra herreavdelingen på Hennes & Mauritz, som blir erstattet med nøyaktig samme modell når den er utslitt. Kjente tøflene som for lengst har formet seg etter føttene mine. Og fant frem en vin som mildt sagt kan karakteriseres som tradisjonell i stilen. Ingen nyvinninger. Ingen hippe påfunn. Bare velprøvde ting som har tålt tidens tann.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.

