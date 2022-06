A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Foreldrekoden: Røde tanker Noen helt nye tanker har dukket opp i 11-åringens hode. Det bekymrer foreldrene hans.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

2. juni 2022

I mange år tenkte jeg at folk burde unngå grubling og ikke tenke så mye på de store spørsmålene. Både depresjon og angst henger sammen med for store spørsmål. Og er det én ting vi vil at barna våre skal slippe, så er det nettopp slike vonde følelser.

Men etter hvert har jeg kommet til at grubling egentlig er bra.

