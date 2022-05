Vinskolen: Gode kjøp under 150 kroner

Selv vinanmeldere med forkjærlighet for moden Bordeaux og dyre sko, må få hverdagen til å gå opp.

29. apr. 2022 14:23 Sist oppdatert nå nettopp

Det er rart hvordan grensene forskyves, er det ikke? Her om dagen vrengte jeg bilen litt for kjapt inn på bensinstasjonen, som hadde hva jeg oppfattet som «lave priser». Samme sum utløste måpende kjever for et halvår siden. Alt blir dyrere nå, kjennes det som. Drivstoff og mat, byggevarer og transport. Men det er ikke bare stigende priser som har endret bevisstheten din rundt vin de siste årene. Noe markant skjedde for mange av dere allerede for to år siden.

Husker du da Bent Høie sa at du maksimalt kunne invitere fem personer i bursdagen din, og at den måtte feires utendørs? Det gjør jeg. Bålpanne og boblejakker. Bursdagssang og blåfrosne fingertupper. Nettopp følelsen av å være frarøvet noe vi tidligere så på en selvfølge, endret pris-sensitiviteten hos mange nordmenn. Det skal litt til.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.

Men du skal ikke dra lenger enn over grensen til Sverige, før du møter et folk som leser langt nøyere på prislappen enn vi gjør. Faktisk er forskjellene påfallende store mellom våre to ellers så like land. Utvalget i Norge er mer klassisk orientert. Svenskene har større utvalg av vin fra den såkalt «nye verden», som Australia, Sør-Afrika og Chile.

