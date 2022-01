Psykolog Frode Thuen: Troll til kjerring?

Kona hans kommanderer og styrer ham. Han ønsker ikke en skilsmisse, men nå orker han snart ikke mer.

Frode Thuen Psykolog

Åge Peterson Illustratør

12. jan. 2022 12:12 Sist oppdatert nå nettopp

Etter nesten 30 års ekteskap og tre voksne barn, er jeg kommet til et punkt hvor jeg er i ferd med å gi opp samlivet. Det er ingen nye inne i bildet – i alle fall ikke fra min side. Jeg har absolutt ikke noe ønske om å bli skilt, men jeg kan heller ikke fortsette lenger slik vi har det nå. Det vil ødelegge selvrespekten min.

Saken er at jeg føler meg mer og mer som en hundset mann. En tøffelhelt som lar meg styre og kommandere av min kone, som bare blir stadig mer kontrollerende og dominerende.

I den senere tid har jeg ofte tenkt at jeg har et troll til kjerring, for å bruke et billedlig uttrykk. Hun vil bestemme det aller meste i livet vårt: Hvordan vi skal ha det hjemme, hvor mye penger vi skal bruke, hva vi skal gjøre i helgene, hvor ofte vi skal besøke barn og barnebarn, hva vi skal se på TV, etc., etc.

Det er ikke den ting hun ikke vil bestemme og styre, og dermed blir det bare mindre og mindre plass til meg i forholdet.

Jeg vet dette er en litt slitt klisjé, men den passer så altfor godt. Og om ikke det var ille nok, kritiserer og anklager hun meg for alt jeg gjør galt, eller alt jeg ikke gjør.

Det går sjelden en dag, uten at hun er ute etter meg for ett eller annet hun er misfornøyd med.

Les Frode Thuens svar lenger ned: