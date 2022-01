A-magasinet Vin Burgund-slipp: Er du klar for digitalt bikkjeslagsmål?

Få flasker. Stive priser. Kø og lotto-følelse. Spørsmålet er: hvor lenge holder fansen ut?

30. jan. 2022 10:26 Sist oppdatert 27 minutter siden

Mandag er det duket for bikkjeslagsmål igjen. Viner i toppklasse fra Burgund lanseres på Vinmonopolet. Mange henger seg opp i de høye prisene. I et land som Norge, er det etter hvert mange som har råd til å betale flere tusen kroner for en flaske vin. Det egentlige bøygen er tilgang. Burgund er et begrenset stykke land. Vinene etterspurt av en hel verden. Ørsmå kvanta av de mest etterspurte varene. Når avlingene i tillegg stadig forminskes, av blant annet vårfrost, sier det seg selv at tilgang overhodet ikke møter etterspørsel.