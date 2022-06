A-magasinet Tur Bildene viser urørt idyll. Men virkeligheten? Tja ...

Nordmenn står i kø for å ha naturen for seg selv. Vi fulgte i fotsporene til instagrammere på norgesferie.

23. juni 2022 12:46 Sist oppdatert i går 09:52

Terrenget er bratt og ulendt, stien sleip fra morgenregnet. Der ligger 72 år gamle Kari E. Solberg langflat med en klissvåt ullue som omslag rundt ankelen.

Men humøret, det er på topp!

– Det kostet blod og svette, men jeg fikk tatt bildet mitt! Så det går veldig bra med meg, kvitrer hun lattermildt til hjelpemannskapene som ankommer med båre og omsorg til den uheldige.

Hun er i Stryn på familiebesøk. Sønnen hennes er fotograf, men på ferietur er det Kari som sikrer bildene. Instagram er blitt en hobby som har gitt venner landet rundt. Hun poster fugler og ekorn.

– Mye natur!

Og natur er det nok av i Loen. Så mye, at bygda er blitt et episenter i den nye reisestrømmen som sender turister i kø mot stedene der bildene til sosiale medier blir best.

I særklasse står Rakssetra. Eller «Instasætra», som den kalles nå.

fullskjerm neste På instagram går de samme, idylliske postkortmotivene igjen, med hashtaggene #Rakssetra, #Loen og #Lovatnet 1 av 4 Foto: @frank.dahl @anetteaugusta

Ut på tur, aldri sur på bildene

Setervollen er grønn, vannet speilblankt, og skydekket har akkurat gått fra grått til blått. Det er så en hører Griegs «Morgenstemning» stige opp over fjellene.

– Kan du flytte deg litt? Vi tar bilde!

Henning Bjørke hoier for å rydde motivet for tilfeldig forbipasserende. Og det er mye å holde styr på: bikkjer i alle størrelser, barn som leker gjemsel, familier som bretter polarbrød, kanelgiflar og turmiks utover steinene.