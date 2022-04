A-magasinet Portrettet Sondre Justad: Åpnet seg da alt stengte

Hele livet sto egentlig skrevet i den meldingen. Artisten fryktet det verste da han åpnet opp om sin hemmelighet.

31. mars 2022 23:42 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg hadde enormt høy puls. Og da jeg delte på Facebook og Instagram, var jeg gjennomvåt av svette.

Trappen slynger seg oppover helt til du ikke kommer nærmere himmelen. I øverste etasje midt i Oslo sentrum, i en typisk mursteinsgård, ligger Petroleum Records, Sondre Justads plateselskap. Her inne telles dagene på to hender til hans nye album «En anna mæ» slippes på alle verdens strømmetjenester.

Innerst i lokalet sitter en av Norges mest populære artister med rustrødt, nyfarget hår i sofadypet og er klar for å snakke om sitt tredje album.

