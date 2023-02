Marion Ravns egen ravn

Det finnes bare én ravn i hele verden. Plateaktuelle Marion Ravn tør så vidt å ta med seg den unike gitaren sin ut av huset.

16.02.2023 10:39

Jeg flyttet til New York som 20-åring. Jeg hadde fått platekontrakt og skulle få gitartimer hos gitaristen til Meat Loaf. Men han lærte meg ikke bare å spille gitar. Jeg måtte stå foran speilet for å lære hvordan jeg skulle holde den. Han tok meg også med ut for å skaffe sponsorer.

Det amerikanske selskapet Gibson ville lage en egen Ravn-gitar til meg. Alle Gibson-gitarene har fuglenavn. Hummingbird. Dove. Sheryl Crow har sin egen, også. Men det finnes bare én Ravn! Den er helt spesiell og veldig forseggjort. En svart signaturmodell, med ravner på plekterbrettet og navnet mitt på innsiden.

