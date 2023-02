Psykolog Frode Thuen: Han så at moren var utro

Han var bare en ung gutt da han oppdaget at moren hadde sex med en annen mann. Det fortsatte i mange år, men hun snakket aldri om det.

10.02.2023 14:48

Jeg er en mann i begynnelsen av 40-årene, jeg har en fantastisk kone og tre flotte barn. Min kone og jeg har det bra sammen, og vi har ingen store problemer. Så hvorfor skriver jeg til deg, lurer du kanskje på? Vel, da må jeg grave litt i min fortid.

Jeg vokste opp som den eldste i en søskenflokk på fire, hvor vår far ikke var så mye til stede i livet vårt. Så det var mest mamma vi hadde å gjøre med. Og en dag da jeg fortsatt var ganske ung, oppdaget jeg ved en tilfeldighet at hun hadde sex med en annen mann. Selv om jeg bare var et barn, forsto jeg at dette var feil og ble overveldet av følelser – skam, tristhet, svik og utrygghet. Jeg ble fysisk uvel av det, det satte seg som en klump i magen.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn