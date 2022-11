A-magasinet E-tjenesten Etterretningssjefen: – De kaller meg Mørkets fyrste Sjefen over alle norske spioner og illegalister er ganske sikker på at han er overvåket.

9. nov. 2022 12:12 Sist oppdatert i går 21:15

Lutvann leir, øst i Oslo, en grå, ganske forglemmelig fredag. Et kjølig drag i luften. Vi skal til Mørkets fyrste. Hemmeligholdets høyborg. Først: En sperring, voktet av to vennligsinnede vernepliktige. Ut av bil, levere ID, vente, få besøkspass, passere bom, etterlate egen bil. Ny, vennlig vernepliktig: inn i hvit van, gjennom grått, militært område. En sluse. Og der! Er vi inne.

Utenpå er Etterretningstjenestens hovedkvarter anonymt som en uoppdaget illegalist. Men inne! Forbi avlukket, der alle telefoner, mac'er og elektronikk skal parkeres og verden stenges ute, der skjuler det seg mennesker som legger grunnlag for noen av Norges viktigste valg, ofte helt uten at noen får vite det. Forbausende mange, forbausende unge. De ser ut som om de er bedre rustet for helg, enn for hybridkrig.