A-magasinet SAS Anko van der Werff vil ikke tenke på hva som skjer om planen hans ikke lykkes Kan SAS forsvinne? Konsernsjefen skulle gjerne gjort noe annerledes under streiken i fjor.

16.05.2023 13:08

SK 882 Oslo-Stockholm.

Det er finvær på Gardermoen. Avgang på rutetid, god stemning om bord og et fly som er så fullt av pluss-passasjerer at personalet knapt rekker å servere alle før vi skal lande.

Ingen tegn til et flyselskap i krise.