A-magasinet Godt brukt Filip Bargee Ramberg: – Jeg ser kanskje kul ut på bilder, men er enda kulere i virkeligheten. Lykkeringen symboliserer en milepæl for Filip Bargee Ramberg.

13.06.2023 14:21

Filip Bargee Ramberg (21) Hvem: Musiker og skuespiller Hva: En lykkering

Jeg var 17 år og feiret at jeg hadde fått tre av låtene mine spilt på Spotify. Det tok litt tid, men så fikk jeg honorar. Jeg følte meg litt rik, og noen av pengene ville jeg bruke til noe varig.

Jeg bestemte meg for å kjøpe en ring.

Jeg var innom flere butikker, men endte opp på Høyer, og der lå den: en lykkering. En såkalt Champion Black Eye i sølv, med en steinplate på toppen. Ordtaket «Daydreams-nightmares» er gravert inn, et symbol på motsetningene i livet. Og et godt øye er plassert i midten.

Ringen symboliserer en milepæl, at jeg klarte å lykkes. At jeg fikk til noe jeg hadde drømt om og jobbet hardt for.

Jeg er en litt sånn smykke-fyr, og jeg liker å pynte meg med kule klær og sko. Jeg ser kanskje kul ut på bilder, men er enda kulere i virkeligheten, ha ha! Og jeg kjøper litt for mye. Men jeg tenker kvalitet og gjenbruk – på den måten at jeg selger brukte klær i god stand.

Men jeg bor fortsatt hjemme på gutterommet og sparer jo mye på det, da!