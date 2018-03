Her faller småbarnsfaren mot bakken i 200 kilometer i timen. Uten fallskjerm.

La oss først bli ferdig med det mest ubehagelige spørsmålet, det de må ha hatt i bakhodet, menneskene som stimlet sammen i Californias ørken en julidag i 2016 for å stirre opp mot himmelen, der en 42 år gammel småbarnsfar straks skulle hoppe fra et fly uten fallskjerm: Hva skjer om han faller i bakken?

Planleggingen hadde selvsagt vært nitid. Fysiske lover var konsultert, matematiske beregninger gjort. Men man trengte ingen doktorgrad i fysikk for å innse følgene dersom noe skulle gå galt og han deiset i bakken foran kona, deres fire år gamle sønn, en fullstappet tribune og millioner av TV-seere. Kona hans hadde sett det for seg: ektemannens kropp most utover ørkengulvet, som jordbærsyltetøy på ristet brød. Var det slik et feilskjær ville se ut?