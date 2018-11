Jeg elsker Oslo! Jeg liker å oppdage byen på nytt, og tar derfor i bruk mange forskjellige steder. Det kan være å oppdage et nytt sted i marka, eller et nytt sted på Frogner. Jeg er glad i å henge rundt i Oslo uten mål og mening. Å henge med venner på Løkka en søndag er perfekt.

Da jeg ledet arbeidet med å produsere NRK P3-serien «17», ble jeg minnet på at jeg fortsatt er litt bitter på mamma og pappa for at vi flyttet til Kolbotn. Jeg bodde på Tøyen frem til jeg var syv år. Det er fint på Kolbotn, men jeg identifiserer meg mye mer som en Oslo-jente.