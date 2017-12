Gavene som står klare i hyllene på polet

I år bestemte jeg meg for å lage to gaveartikler. En for dem som liker å planlegge. Og en for alle dere som ikke liker det. Ordet «liker» er kanskje feil. Jeg tror de fleste drømmer om å være en sånn som alltid er organisert. Forberedt. Som nyter å håndplukke julegaver allerede fra slutten av oktober. Som aldri har flekker eller floker, ulike sokker på bena eller tørrshampoo i håret. Sånne folk finnes. Jeg har bare ikke møtt dem personlig.

Her får du herved snarveien til julefred: Gaver som står klare i hyllene på mange pol. Jeg har laget en slags pyramide. Bitte små gaver til alle de skjønne folkene som trenger en oppmerksomhet, men som du kanskje ikke kjenner så veldig godt.