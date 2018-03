Hunden satt på en av de store steinene på moloen. Den var uten bånd, og bare satt der, som om den passet på noen.

Den eldre damen fikk øye på hunden da hun kom turveien langs fjorden. Hun gikk den faste morgenturen med sin egen hund. Den var nesten helt lik den på steinmoloen. To svarte, langhårede gatemikser, med noen lyse flekker her og der. De to hundene oppdaget hverandre. Så møtte damen blikket til hunden på steinen. Hun følte at den sa: Åh, endelig kommer det noen!