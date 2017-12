Tarik ble kidnappet av sin far, OL-mesteren Khalid Skah. For å føle seg trygg, begynte sønnen med kampsport. Åtte år senere forteller Tarik om den dramatiske flukten, og veien frem til å bli blant verdens beste kampsportutøvere.

Ida hadde sex i fritimen. Før neste time begynte, var filmen spredt. Da ble hun stemplet som hore. A-magasinet kunne i høst dokumentere at stadig flere unge blir straffet for å dele nakenbilder og sexvideoer. Vi gikk gjennom i overkant av 20 dommer, der ungdom var dømt. Saken ble en av fjorårets mest leste saker fra A-magasinet, og vakte stor oppmerksomhet.

Hvorfor orker en som har vunnet det meste og har verdier for flere titalls millioner kroner å tvinge seg gjennom nok et comeback? A-magasinets Robert Veiåker Johansen fulgte alpinstjernens beinharde kamp for å gjenerobre verdenstoppen i alpint.

Den ene bonusbroren er sønnen til kjæresten til mammas ektemann. En julemiddag kan fort skape forviklinger når det finnes over 30 måter å sette sammen en familie på. Men kompliserte familiestrukturer trenger ikke bety trøbbel.

Langs deler av grensen til Mexico er det allerede et gjerde. Mange ville aldri ha det. Hvordan preger dette menneskene som bor langs grensen i de to landene? A-magasinet dro for å møte dem. Det ble en heftig reise.

IS er i full gang med å oppdra en ny generasjon voldelige krigere. I dette regimet lever også minst 40 norske barn. Her starter Aftenpostens serie om hvordan IS utnytter barn.

Fotograf Monica Strømdahl klarte aldri å glemme den slitne boligblokken hun så i Beirut for to år siden. I høst reiste hun tilbake. Til en blokk som nå var full av syriske flyktninger:

I flere saker i vår kunne Aftenposten dokumentere at dødssyke pasienter søker udokumentert behandling i utlandet fordi de ikke følte seg ivaretatt av norsk helsevesen. Det overbeviste helseminister Bent Høie (H) om at dagens tilbud til de aller sykeste ikke er godt nok. Etter artikkelserien beordret han de fire helseforetakene om å utrede og etablere en nasjonal ordning der dødssyke pasienter kan få råd av et ekspertpanel når tradisjonell behandling ikke lenger har effekt.