For ikke lenge siden var den turutstyr for spesielt interesserte. I hvert fall i Norge. Men nå er det hengekøyer overalt. Sportsbutikker melder om et køyesalg som har «eksplodert» i 2018. Organisasjonen Norsk Friluftsliv kaller dem «sommerens store trend».

Sikkert fint og flott. Men, altså: Hvor mange har ikke prøvd en hengekøye og etter to minutter gått lei? Av banansving i ryggen og sjøsyke i hodet? Er det mulig for Hvermansen å sove lange netter i hengekøye – og like det?