Munkene var i en unik privilegert situasjon til å forske. Loggføre. Dokumentere og eksperimentere. De hadde gått opp hver parsell i Burgund, for eksempel. Funnet ut hvilke druer som vokser best hvor, hvilke vinmarker som er bedre enn andre. Og de forsto at dette er for stort til å kunne overlate til trender, moter og plutselige innfall fra mer eller mindre begavede vinmakere.

Derfor er europeisk vinlov bygget på akkurat dette prinsippet. At vinen tar smak fra sitt voksested. Og det må beskyttes i lovverket.