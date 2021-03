A-magasinet Siste ord – Nå har Erna Solberg og Bent Høie flyttet hjem til oss, inn i det private Når selve samfunnsfølelsen ikke blir stimulert, kan det bli mye agg.

Finn Skårderud Forfatter, psykiater og professor, direktør ved Villa SULT

Lars Fiske Illustratør

For noen dager siden kom jeg over et gammelt foto av Rena Samfunnshus. Det knytter seg mange nostalgiske minner til dette stedet. Huset er for lengst revet. I denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser har jeg i dag kommet til S for Samfunnsfølelsen. Den er meget nummen om dagen.

To institusjoner er meget sentrale i disse avlyste dagene. Den ene er det private. Det er deg og dine nærmeste, altså de du får lov til å omgås. Den andre er staten. I det før-pandemiske tenkte vi ikke like mye over statens rolle i våre liv. Nå har Erna Solberg og Bent Høie flyttet hjem til oss, inn i det private, inn i bevisstheten, og lærer oss om hosteteknikker, farlig nærhet og avstandsdansen.

