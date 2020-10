A-magasinet Matskolen En variant av tilslørte bondepiker

Norske vinterepler er så aromatiske at de passer utmerket med andre kraftige smaker. Som for eksempel tilslørte bondepiker fra Østen.

Henrik J. Henriksen Kokk og medeier i flere restauranter i Oslo.

Nå nettopp

Jeg sier det igjen: Norske epler skuffer aldri! All syren gjør dem langt mer egnet til matlaging enn tilsvarende frukter på sørlige breddegrader. Dernest kommer aromaen. Det virker som den sakte veksten i røffe forhold konsentrerer smaken i de syrlige, sprø eplene. Og jo senere sorter, jo bedre er de. Mye av denne aromaen sitter i skallet. Alt eplet har opplevd av sol, regn, vind og kulde sitter nettopp her, og det går vi glipp av når vi skreller dem.

Derfor liker jeg å ha skallet med i varmebehandlingen. Jeg skjære eplene i syltynne skiver, slik at det blir mer tiltalende på for eksempel en kake. Ved eplemos kan det være hensiktsmessig å koke absolutt alt sammen og heller fjerne stein og skrell etter at smaken er trukket ut.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

Dette gjør du ved å passere dem, som det heter på fint, eller rett og slett presse dem igjennom en sil. Mest sannsynlig sparer du tid på dette. Bruker du røde epler, får du dessuten en vakker farge!