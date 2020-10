A-magasinet Portrettet Herman Flesvig (28) om de vanskelige skoleårene: – Det er fort gjort å bli han på bakerste rad som gjemmer seg i hettegenseren 18 år gammel fikk han ADHD-diagnosen. Men pillene gjorde ham slapp. «Du virker jo som du har hatt et slag», fikk komiker Herman Flesvig høre.

1. okt. 2020 09:39 Sist oppdatert nå nettopp

Det finnes en kortfilm der Herman Flesvig (28) forteller om hvordan han hadde det midt i oppveksten. Den begynner med at han åpner et pilleglass og svelger en tablett. «Jeg begynte å føle meg dårlig og tenke at jeg var dummere enn de andre. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg ikke klarte å følge med i timen, mens vennene mine fikk alt riktig på prøven», sier komikeren i den seks minutter lange skoleoppgaven han gjorde på Westerdals for fire år siden.

I filmen prater han om tiden før fame. Før Aksel Hennie-parodier ga ham Instagram-kometkarriere og begynnelsen på det som nå er nesten 600.000 følgere. Før han fikk lage Hytteliv med idolet Robert Stoltenberg. Før filmpremierer på rød løper, populære podkaster og ikke minst før de to pilotepisodene av farsotten Førstegangstjenesten skjøt i filler seerrekorder på NRK.

Før alt dette slet han.

– Jeg satt med mange spørsmål jeg ikke fikk svar på. Gransket meg selv og fortalte meg selv at jeg ikke var bra nok så ofte at det gikk utover selvfølelsen, sier Flesvig til A-magasinet.

Han snakker fort, det er som om alle setningene hans er på vei utfor et stup.