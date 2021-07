Super sommervin til sol og skalldyr

Eirik Iversen (42) synes det er vanskelig å gjenkjenne duft i vin. Hvorfor er det så sårbart og vanskelig å finne ordene? Nå går vi til kjøkkenet for å finne igjen duftminnene som forsvant.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Mentorprogrammet – del 3

Hver gang Eirik Iversen og broren tar et glass vin, sier de ironisk: mmm, æææple! Som Ramsey i Big Brother anno 2001, ville sagt det. Én ting er at ingen av dem er sunnmøringer. De fleiper, mest med seg selv. Men hver gang Eirik drikker dyr vin i den fine hagen til naboen, bestiller på restaurant eller skal mene noe om smak, kommer følelsen tilbake. Sårbarhet. Flauhet.

Det å finne ordene er like vondt som å improvisere jazz, for øvrig et annet sårbarhetsprosjekt han kaster seg inn i. Nå er det på tide å ta tyren ved hornene. Vi skal gjenfinne duftene og – ikke minst – ordene som følger dem. Velkomment til tredje del av mentorprogrammet.

Fakta Hvordan komme videre med vin? Denne sommeren er Ingvild Tennfjord mentor for et knippe lesere som stiller seg akkurat det spørsmålet. Etter en åpen søknadsprosess, kan du nå følge de som ble valgt ut. Håpet er å veilede dem og inspirere dem til å lære mer. Vis mer

Hvorfor er det så vanskelig med duft? Vel, det er blitt vanskelig. De fleste brukte luktesansen sin langt mer aktivt som barn. Antagelig har du sterke duftminner knyttet til barndom. Kanelboller. Asfalt. Kritt. Sengetøy. Jord.

