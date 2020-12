Denne artikkelen handler om noen av dem som døde i år. De gjorde verden litt lysere mens de levde. De var ukjente mennesker. Men de utgjorde en forskjell. Én var mekaniker, én seniorrådgiver, én rektor. Én ble bare syv, mens én levde nesten 30 år på overtid. Lysene som slukket i 2020 A-magasinet Minne Edvin Tungen (7) satte store spor

«Be ashamed to die until you have achieved some victory for humanity.»

Sitatet hang i gangen på Boston University da jeg studerte der, gylne bokstaver banket inn i blank stein. Det slo meg alltid som litt ambisiøst. Å skamme seg for å dø før man har oppnådd en seier for menneskeheten? Det kan virke strengt. Flyskam og kjøttskam er én ting, men hvem slipper skam med slike krav? Forskerne som utvikler vaksine mot koronaviruset? Forfattere bak bøker som inspirerer millioner av mennesker? Politikere som vinner Nobels fredspris?