Dette er mat for mennesker, slår EU fast. Insektet heter «Tenebrio molitor». De fleste spiser det som larve, men noen velger den knasende billen. Her spiser 14-åringen Lina Rebecca melbillelarve for første gang. Forskerne spår at vi vil spise mer av dette i fremtiden. Helst produsert i Norge. Så ekkelt! Skal vi spise det der?

Larver og insekter er i ferd med å spise seg inn i kostholdet vårt.

Tynne kroppshår reiser seg på armen. Det er uteskole på en åpen plass utenfor Veienmarka ungdomsskole i Hønefoss. Ukontrollert latter. Frysninger. Krypende larver skal snart møte tannregulering og struper i stemmeskiftet. Klassen samler seg rundt et piknikbord med benker. Ansiktene ser ut som de skal hoppe fra 10-meteren. Nå strekker de seg fremover og konkurrerer om plassen for å se.

– Her er foreldre-boksen. Er dere klare? sier Bjørg-Siri Albertsen.

Hun er selvutnevnt billesjef og grunnlegger av Larveskolen, en omreisende larvereklame med undervisning om insekter som mat, sirkulærøkonomi og bærekraft.

Foran elevene løfter hun opp deler av en grønn eggekartong i en beige isboks. En liten koloni med svarte biller kravler frem. Jentene på første benk rygger bakover og lager en symfoni av misbilligende lyder.

– Hva føler dere nå?

– Det er ekkelt! Skal vi spise det der?

