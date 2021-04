A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Faren jobber offshore. Det skaper kaos i familielivet. Hun synes livet er slitsomt når mannen er bortreist. Og enda mer slitsomt når han kommer hjem.

I forrige uke traff vi en firebarnsmor med en mann som jobber offshore. Hun er avhengig av at alle barna hjelper til i periodene da han er ute i turnus. Men 11-årige Bengt vil ikke samarbeide, han blir sint og går i opposisjon mot moren når lekser skal gjøres og arbeid fordeles. Derfor krever det mye av henne å få til en slags rytme i hverdagen.

Og likevel: Når mannen kommer hjem, synes hun det går fra vondt til verre. For far vil gjerne avlaste mor når han er hjemme, men han vil gjøre ting på sin måte. Dermed ødelegges den skjøre rytmen hun har strevd sånn for å få til, Bengt gjør opprør på ny, og foreldrene havner i konflikt. Noen ganger tenker mor at det ville vært enklere for henne å være helt alene med barna.

I dag er far også med under konsultasjonen.

Hedvig: Mor, du sier at du lever et av og på-liv, at hele samlivet deres er av og på i takt med fars turnus i Nordsjøen. «Jeg lever som en alenemamma med ekstra bonus», sier du.

Mor: Mm.

Hedvig: Det er en fin måte å si det på. For vi ser det samme i familier med skiftarbeid som når barn av skilte foreldre bor i to hjem: Det blir noen krevende overgangsfaser da familien må «ristes sammen» på ny. Du og barna kan ha det ganske fint når pappa er borte, og når han kommer hjem, tar han sin plass i familien igjen. Og da tenker du: «Hei, hva skjedde nå? Vi hadde jo endelig fått til en rytme her, og nå er alt bare kaos igjen!»

Mor: Nettopp. Vi er inne i en rytme, Bengt gjør leksene sine, det er fred og ro i huset, og når vi tuller med hverandre, gjør vi det på min måte. Da er det kanskje vitsing rundt bordet, ikke bryting på gulvet. Men så kommer far hjem ...

