Masse trening, sunn mat, kloke tanker – den perfekte måten å samle ideer og krefter til høsten og resten av livet. Aller best: Bootcamp kan vi like gjerne ha hjemme, det er ingen grunn til å la andres solsenger stå i veien for treningsøktene.

​Så jeg kjøper supre strikker til å tyne musklene på de rareste steder, og allerede før den har begynt vet jeg at dette er den smarteste ferien ever. Sjekk dette: tidlig opp, rask morgentur, friskt bad, lett frokost, treningsøkt A overkropp eller B rumpe-lår, restitusjon, egg, grønnsaker, lang skogstur med Pipp og Lille, artig fiskemiddag, kveldstur, slukne som et lys. Gjenta.