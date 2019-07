Bilferie i sommer? Denne vanlige pakketabben kan koste deg livet i trafikken.

Begrens mengden bagasje før du begynner å pakke. Still deg selv spørsmålet: Hvor mye bagasje trenger jeg egentlig å ha med meg? Selv om det er fristende å stappe bagasjerommet fullt i stasjonsvognen eller SUV-en, bør man unngå dette da det blant annet minsker sikten bakover.

Pakk den tyngste bagasjen nederst og innerst mot seteryggen i bagasjerommet. Lettere bagasje kan plasseres på toppen.

Har du ikke plass til all bagasje i bagasjerommet, kan du benytte seg av gulvet foran forsetene. Her bør du kun plassere myke og lette gjenstander, som for eksempel jakker, håndklær og tepper.

Du kan også pakke i takboksen, men overhold vektanvisningen her. Pakker du for tungt på taket eller generelt i bilen, vil det påvirke bilens kjøreegenskaper.

Fell ikke ned bakseteryggen dersom det finnes andre alternativer. Ryggen gir beskyttelse og separerer kupeen fra bagasjerommet.

Har du har et stort, åpent bagasjerom bør du ha et sikkerhetsnett eller gitter mellom bagasjerommet og kupé eller feste bagasjen godt ved bruk av stropper. Nyere biler har festekroker til lastestroppene i bagasjerommet, slik at tung last kan stroppes fast.

La aldri gjenstander ligge løse i bagasjerommet eller i kupeen.

Fest Ipad eller DVD-spiller på nakkestøtten. Hvis det er mulig, kan man putte løse gjenstander i oppbevaringsbokser.

Bruk ledige sikkerhetsbelter også til å feste last hvis mulig.

Ta deg generelt ekstra god tid og sikre lasten skikkelig.

Kilde: UP og NAF