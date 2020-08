Skal bli verdens mest bærekraftige: Denne bilen er laget av fiskegarn og søppel

Gamle fiskegarn, slitte bildekk og plastsøppel fra havet er viktig når danske Henrik Fisker skal lage verdens mest bærekraftige bil.

Fisker Ocean skal bli verdens mest bærekraftige bil. I tillegg skal den være behagelig priset, ha firehjulstrekk og mulighet for hengerfeste. Chris Davies, Fisker Inc.

Nå nettopp

– Jeg elsker biler, sier Henrik Fisker entusiastisk.

– Bilen har gitt oss en fantastisk frihet. Samtidig er den en av de største kildene til forurensing, sier 56-åringen.

Klokken er 06.30 om morgenen hjemme i West Hollywood. Men Henrik Fisker er lys våken og mer enn klar for å snakke om sitt nye hjertebarn: Fisker Ocean, en kompakt, elektrisk SUV som ifølge sjefen selv er intet mindre enn verdens mest bærekraftige bil.

Kjent for vakre biler

Henrik Fisker er ingen smågutt i bilbransjen. Bildesigneren fra danske Allerød har blant annet tegnet rullende smykker for BMW og Aston Martin, før han startet for seg selv med en hybrid ved navn Fisker Karma. Den kostbare bilen floppet, men nå er Fisker igjen klar med et nytt selskap og en bil som er langt mer folkelig.

Og snill mot naturen.

– Jeg vil gjerne være med på å rydde opp denne vakre planeten vår, sier Henrik Fisker. På fritiden er han med i organisasjonen Heal The Bay, som rydder strendene i Los Angeles. Chris Davies, Fisker Inc.

Solceller på hele taket

Ocean skal få vegansk skinninteriør, som altså ikke er fra levende dyr. Teppene er laget av resirkulerte fiskegarn og søppel plukket fra havet. Både utslitte T-skjorter, brukte plastflasker og gamle bildekk skal få nytt liv i bilen. Du kan til og med få hele taket dekket av solceller, noe som skal gi inntil 1600 km ekstra rekkevidde årlig.

– Hvordan kan du påstå at Ocean er verdens mest bærekraftige bil?

– Det handler om hvordan vi har utviklet og konstruert bilen, hvordan den skal bygges, og hvordan vi skal selge den, sier Fisker.

– Vi bruker så mye resirkulerbare materialer som mulig. Leverandørene våre oppfordres til å produsere på en mest mulig bærekraftig måte. Vi vil ha det antagelig største solcelletaket på en masseprodusert bil. Og vi tilbyr en leasingavtale, der Fisker resirkulerer bilen etter endt levetid.

Som ekstrautstyr kan man få et solcellepanel som dekker det meste av taket. Det skal kunne gi inntil 1600 ekstra kilometer i året. Chris Davies, Fisker Inc.

– Bransjen har en forpliktelse

Den lysluggede dansken mener at bilbransjen må gjøre noe med miljøet, før politikerne setter bremsene på for bilkjøring.

– Alle må gjøre det de kan. Jeg gjør min del, på det området jeg tror mitt talent ligger. Det er blitt min livsoppgave å lage vakre, interessante og innovative kjøretøy som også er bærekraftige, sier Henrik Fisker.

– Koronakrisen har vist oss hvor raskt naturen kan helbredes. Plutselig var det fisk i kanalene i Venezia, man kunne se blå himmel over Beijing, alt gikk veldig fort. Hvis vi virkelig gjør en innsats, kan vi skape en god fremtid for oss alle.

Fakta Fisker Ocean Kompakt, elektrisk SUV Mål: 4640 x 1930 x 1615 mm (lxbxh) Batteripakke: minst 80 kWt Rekkevidde: inntil 480 km Ladekapasitet: 150 kW, CC2-kontakt Ytelse: Ca. 300 hk (firehjultrekk). Det kommer en høyeffekts versjon, med 0–100 km/t på ca. 3 sekunder. Bagasjerom: 566 liter (1274) Muligheter for firehjulstrekk, takrails, hengerfeste. Bakre glassrute kan senkes, for å få med ekstra lange gjenstander Foreløpig pris: 37.500 dollar, altså rundt 370.000 kroner Vis mer

– Egoistisk bransje

Ocean får en batteripakke på minst 80 kWt og rekkevidde på inntil 480 kilometer. Men å utvikle unik teknologi for bilen, var utelukket.

– Da jeg var ung, visste jeg hvor mange ventiler motoren hadde, at den hadde bremser fra Brembo og hjuloppheng fra MacPherson. Slike tekniske løsninger vil neppe være interessant for majoriteten av dagens unge bilkunder. De vokser opp i baksetet på en Uber og forventer mobilitet ved et tastetrykk. Bilindustrien, slik den har fungert så langt, er ikke fremtiden, sier 56-åringen.

Han mener det eneste logiske er å dele teknologi med konkurrentene.

– Bilindustrien er en egoistisk bransje, der alle ønsker å lage sine egne komponenter. Men biler er fulle av komponenter som ikke er en del av merkevaren. Ingen bilfabrikanter lager egne dekk eller egne tennplugger.

– Fremtiden handler om å samarbeide. Deling av batterier, elektriske motorer og så videre, er eneste vei til volumproduksjon og gode priser. For eksempel lager ikke Tesla egne batterier, de samarbeider med Panasonic.

Les også Ekspertenes tips: Slik unngår du sure unger i baksetet på bilferie

– David, møt Goliat!

Under slagordet «David, meet Goliat» ble Fisker Ocean vist offentlig for første gang i januar, på en elektronikkmesse i Las Vegas. Så skulle bilen vises frem i Europa.

– Prototypen var på vei til bilmessen i Genève. Den sto i Italia da koronaepidemien brøt ut. Der ble den stående veldig lenge. Nå håper vi å kunne vise den frem igjen om noen måneder, sier han.

Planen er at de første kundene skal få sine biler i 2022. Fisker forteller at Norge kommer til å bli et viktig og prioritert marked.

– Vi har fått en god del reservasjoner fra Norge. Leveransene til dere starter i siste kvartal av 2022, samtidig som i USA, sier Henrik Fisker.

Hvor bilene skal produseres, er i skrivende stund en godt bevart hemmelighet. Å bygge en helt ny fabrikk, med alle miljøutfordringene det medfører, er ikke aktuelt.

– Produksjonen blir i en eksisterende bilfabrikk, med erfaren arbeidsstokk. Slik skal vi unngå problemene som andre nye elbilprodusenter har slitt med.

– Norge blir et viktig og prioritert marked for oss, sier Fisker-sjef Henrik Fisker. Bakruten kan senkes for å få plass til surfebrett, lange planker og så videre. Chris Davies, Fisker Inc.

Krevende resirkulering

Den resirkulerte søppelet skal komme fra hele verden.

– Frivillige plukker søppelet, så blir det resirkulert. Deretter lages det et slags garn av plasten, som det så lages tepper av, sier han.

Men å resirkulere materialer til bruk i bil, er ingen enkel oppgave.

– Bilen er kanskje det mest mishandlede produktet som finnes. Den står ute i snøen, du kjører den i glovarme temperaturer, og alt må ha en kvalitet som tåler slike påkjenninger. Noen ganger vil ikke resirkulerte materialer være av høy nok kvalitet.

– Det er kanskje mer kostbart å bruke materialer som er resirkulert?

– Ikke nødvendigvis. De resirkulerte materialene vi bruker, koster ikke så mye mer å produsere, men utviklingen i forkant er kostbar. Vi har akkurat leid inn et konsulentfirma som skal granske og dokumentere hvor bærekraftig produksjonen vår vil være.

Les også Trangt sommerhus på hjul: Slik lykkes man med bobilferien

– Folk vil ha et Tesla-alternativ

Ocean har fått en startpris på 37.500 dollar i USA. Det er betydelig lavere enn Tesla Model Y, som kan sees som en naturlig konkurrent og som starter på 53.000 dollar.

– Å starte med en luksusbil høres kjekt ut, men vi ville lage en overkommelig bil som kan gi høyt volum og skape solid drift. Du ser jo hvor lang tid det tok Tesla å tjene penger.

– Har Tesla vært en inspirasjon for deg?

– Tja. Vi startet omtrent samtidig, jeg jobbet litt for Tesla den gang. Tesla var først med å tilby et ettertraktet produkt som kunne lages i et høyt volum. De har fått verden til å skjønne at den elektriske bilen er på vei. Sånn sett har de vært en god innflytelse. Men nå vil mange ha et alternativ til Tesla, sier Fisker.

– Vi har allerede to andre biler designet og planlagt på samme plattformen. De vil komme nokså raskt etter hverandre.

Les også Drømmen var at den norske bilen skulle bli mer populær enn Volvo. Så gikk det galt.

Penn, papir og leire

Til å være en så fremtidsrettet bil, er det kanskje overraskende å høre at Fisker har designet bilen på gamlemåten. Her snakker vi penn, papir og fullskala leiremodeller.

– Vi bruker også digitale verktøy, men for meg er det enormt viktig å modellere bilene i leire, i full størrelse. Det føles som om jeg klarer å legge den siste ekstra prosenten av emosjoner inn i leiremodellen.

– Du er kjent for flere vakre, kostbare cabrioleter og sportskupeer. Hvordan var det å skulle lage en folkelig, overkommelig SUV?

– Det har alltid vært en drøm å lage biler som flere har råd til. Å designe Ocean var utfordrende. Jeg ville at den skulle se fantastisk ut, jeg ville gi bilen en emosjonell verdi, samtidig som den skulle være praktisk.

– Vil du si at bilen har noe skandinavisk innflytelse?

– Absolutt! Jeg er inspirert av oppveksten min i Danmark, av ren skandinavisk design og arkitektur. Det er noe skandinavisk over måten jeg designer på. Det handler om å skape noe rent og tidløst.

– For meg er det enormt viktig å modellere bilene i leire, i full størrelse. Det handler om å få inn de prosentene av emosjoner, sier Henrik Fisker. Chris Davies, Fisker Inc.