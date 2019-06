– De er så flinke til å prate for seg at du til slutt blir stående og tenke at du ikke har annet valg enn å betale, sier Tor-Ivar Sørensen.

For to år siden var han på vei til bryllup i den rumenske byen Sibiu. På forhånd hadde han bestilt og betalt for en leiebil som ventet på ham ved ankomst i hovedstaden București. I skranken fikk han imidlertid beskjed om at en forsikring var nødvendig for å få utlevert bilen.