Det er mørkt, det regner, og jeg har øynene festet på veien. Der kommer han. Kjørende mot meg med både kjørelysene og tåkelysene tent. Øynene jobber. Jeg myser. Den våte asfalten gjør ikke opplevelsen av å bli blendet noe mindre.

Vet han at tåkelys i kombinasjon med nærlys ikke er tillatt og at årsaken er at vi begge kan få redusert siktstrekning?