Erica Aakre Olsen betaler 25.000 kroner for lappen. Slik får du førerkortet billigst mulig.

Erica Aakre Olsen er godt igang med kjøreopplæringen, og planen er å ta lappen i juli. Det er dyrt med førerkort, fastslår hun.

– På forhånd hadde jeg planlagt å øvelseskjøre masse for å slippe å betale så mye. Jeg hadde ikke peiling på kostnadene, men sjekket prisene og regnet ut sånn cirka hva jeg kunne forvente å måtte betale, sier 17-åringen.

Det obligatoriske opplegget, trafikalt grunnkurs inkludert, har til nå kostet henne rundt 22.000 kroner. Selv tipper hun sluttsummen blir på rundt 25.000 kroner.

Avgjørende med økonomisk hjelp

Olsen er heldig med foreldre som betaler lappen for henne. Det mener hun er avgjørende.

– For meg spiller det en stor rolle at jeg får økonomisk hjelp. Hvis ikke, hadde jeg ikke hatt mulighet til å kjøre opp, sier hun.

Forbrukerrådet: – Lov å prute på prisen

Foruten de obligatoriske kjøretimene, har Olsen kun tatt to-tre timer ekstra. Å øvelseskjøre mye på forhånd, slik hun har gjort, er et smart trekk, mener Forbrukerrådets jurist Thomas Iversen.

Han påpeker at det ofte er en veldig dyr affære å skaffe seg førerkortet, og at du bør undersøke prisene i området ditt.

Det er heller ikke er ulovlig å prute på prisen, og dette bør du utnytte, mener Iversen.

– Det skader aldri å spørre. Be for eksempel om en pakkepris dersom kjøreskolen ikke markedsfører med dette fra før. Er din nærmeste kjøreskole ganske dyr, kan du si til dem at du er villig til å ta bussen for å dra til en konkurrent hvis de ikke reduserer prisen.

Dette avgjør prisen

For å gjøre opplæringen billigst mulig, bør du tidlig starte øvelseskjøringen. Det kan spare deg for flere tusenlapper, ifølge Iversen.

– Vi anbefaler at du kjører mye med en ledsager før du begynner å ta lappen og at du også har med en ledsager eller to på en kjøretime i starten. Da blir de private øvingstimene best mulig.

De fleste må regne med å betale mellom 15.000 og 30.000 kroner for lappen, ifølge Iversens undersøkelser. Det finnes ingen offisiell oversikt over prisene på kjøreskoler.

En god del får nok økonomisk hjelp av foreldre til å ta lappen.

– Det obligatoriske opplegget som må tas, koster gjerne rundt 15.000–18.000 kroner. Hvor mange kjøretimer du må ta etter dette, avgjør hvor mange tusenlapper ekstra du må punge ut med.

Skulle du i tillegg stryke på oppkjøring, blir totalsummen desto høyere.

– Det er bedre å ta en ekstra kjøretime og bestå, enn å stryke to ganger. Sistnevnte er klart dyrere, sier Iversen.

Prisen for oppkjøring på bil ligger på 1100 kroner, mens teoriprøven koster 640 kroner. Her kan du se oversikten over de ulike førerkortklassene.

Disse spørsmålene bør du stille

Det er ikke nødvendigvis timeprisen på kjøretimen som bestemmer hvor dyrt eller billig trafikkopplæringen blir, men heller kvaliteten på undervisningen, mener fagkonsulent hos Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Pål Andersen.

Han mener du bør gjøre disse undersøkelsene før valg av kjøreskole:

Hør med venner og kjente om anbefalinger. Hvilke erfaringer har de med trafikkskolen?

Møter trafikklæreren presis og til alle timene?

Er trafikklæreren «tilstede» i undervisningen?

Har trafikkskolen betjent kontor, eller drives kontoret fra bilen?

Spør om å få se undervisningsplanene til skolen. Alle er pålagt å ha det.

Skolen bør også ha et administrasjonsprogram som for eksempel TABS eller lignende. TABS står for Trafikkskolenes Administrasjon og Betalings System og er et system hvor elevene får fin oversikt over opplæringen sin. Der kan de også betale, følge med på økonomien og holde oversikt over hva de har brukt penger på.

Alt ligger til rette

Olsen er fra Drangedal, men bor i Bamble. Da kommer førerkortet godt med.

Nå gleder hun seg til å få billappen i boks og ser frem til å kunne kjøre uten ledsager.

– Selv om det koster en del, er det absolutt verdt det. Og bilen er allerede i boks, smiler hun.