Det er ikke vanskelig å se hva Iver Alexey Zaitzow Mikaelsen (20) brenner for: Hyllene på gutterommet i Larvik er fulle av båtmagasinet Boat International. Under sengen ligger det en koffert fullstappet med tegninger, og skisser av yachter, sportsbiler og fly som 20-åringen har tegnet for hånd pryder veggene.

På dørkarmen har han hengt opp sin første «og siste» parkeringsbot. Ved siden av den gule, skamfulle lappen, har han hengt opp det han er mest stolt av: Gratulasjonsbrevet fra Art Center College of Design i Los Angeles, som har hengt der siden mars. Lokalavisen Østlandsposten skrev om ham da han kom inn.

– Jeg synes fortsatt det er vanskelig å tenke på at jeg har kommet inn. Jeg hadde null tro på at jeg kom til å klare det. Da jeg sjekket e-posten min og så at det sto «gratulerer», var min første tanke at det var en spam-mail.

Ketil Blom Haugstulen

Mikaelsen brukte hele desembermåned på søknaden som skulle skaffe ham innpass. Han jobbet fra klokken fire-fem om dagen til fire-fem om natten med både skisser og fysiske modeller.

Og det harde arbeidet lønnet seg.

PRIVAT

Følger i kjente fotspor

For to år siden hørte Mikaelsen om skolen for første gang. Denne høsten begynner han på den treårige utdanningen som skal gjøre ham til bildesigner.

20-åringen blir andre nordmann i historien som studerer transportdesign ved Art Center College of Design i Los Angeles – og han følger i fotsporene til sjefdesignere for flere store bilmerker. Den første nordmannen ved skolen, Erik Stensrud (27), gikk ut av Art Center i 2017 og rett inn i en jobb hos Honda.

PRIVAT

– Er man garantert jobb når man er ferdig?

– Nei, denne industrien er veldig konkurransepreget. Nå er det nok mange flere studenter enn arbeidsplasser, mener Stensrud.

Mye av grunnen til at han fikk jobb før han var ferdig utdannet, er at han tok flere ulike internships under utdanningsløpet, sier han.

– Art Center er kjent for å ha et veldig godt nettverk, og de tilrettelegger for at studenter kan ta internships. Skolen ligger attpå til i bildesignmekka i California, hvor alle bilprodusenter har et studio. Representanter fra ulike bilprodusenter kommer stadig innom skolen for å finne den neste og beste. Har du fokus på å bygge et sterkt nettverk, kan du få jobb før du er ferdig utdannet.

Ifølge Stensrud kan det være vanskelig å lykkes i en bransje som er i så dramatisk endring. Selv jobber han nå i Göteborg, som interiørdesigner for Volvo.

– Det er viktig at man er fleksibel, og at man kan tilpasse seg de raske endringene i markedet. Klarer du å skape nye, gode løsninger for de relevante problemene som dukker opp, har du en god mulighet, mener han.

Ketil Blom Haugstulen

– Vet ikke helt hvordan ting utvikler seg

Det spekuleres mye i hvordan fremtidens transportmidler blir seende ut. Tommy Nipe Skjervold, statssekretær i Samferdselsdepartementet, tror det blir viktig for fremtidens designere å tenke annerledes, og trekker frem Elon Musk som et eksempel.

– En er nødt til å tenke visjonært. Jeg tror det blir viktig å kombinere den tradisjonelle tankegangen med en bil som tar deg fra A til B, med å løse enda flere ting som folk har behov for i hverdagen, slik at man kan bruke bilen på andre og nye måter.

Ketil Blom Haugstulen

– Er det skummelt å utdanne seg innenfor en bransje som endrer seg så raskt?

– Nei, jeg synes ikke det. Det kommer fremdeles til å være behov for biler, busser og båter i fremtiden. Men trenger vi én bil hver for å komme oss rundt? Jeg tror ikke det, sier Mikaelsen.

Skjervold mistenker at man i fremtiden vil gå vekk fra det tradisjonelle ved å eie en egen bil.

– Jeg tror at teknologi vil spille en større rolle, og at vi vil få flere løsninger som gjør at man kanskje kan dekke det samme behovet i samfunnet med færre biler.

Ketil Blom Haugstulen

– Jeg må nok dessverre designe elbiler

Nå skal Iver Mikaelsen være med på å forme fremtidens fremkomstmidler, selv om ingen egentlig helt vet hvordan transportbildet vil se ut i fremtiden. Selv har han tro på mindre bil på vei, mer samkjøring og effektivitet – og et håp om «mer estetiske» transportsystemer.

Men det er særlig én ting som opptar ham.

– Jeg tror på en elektrisk fremtid. Jeg må nok dessverre designe elbiler, men jeg kommer til å savne lyden veldig. Jeg kan fremdeles få gåsehud av å høre et fly over hodet mitt, og jeg snur meg raskt etter en bil som kjører forbi med en heftig motor, sier han.