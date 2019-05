Gyldendal Norsk Forlag

I løpet av én dag i bilen kan du oppleve både kyst, skog og høyfjell i Norge. Den store variasjonen i landskapet er en suksessfaktor, fastslår NAFs veibokredaktør, Per Roger Lauritzen.

Han har skrevet et titall bøker om natur, historie og turopplevelser i Norge. En av dem er Norges beste bilturer.

– Veinettet i Norge er godt utbygd, så du kan komme deg nesten overalt. Det er jo nettopp det som er moro med å reise på biltur: Å oppleve nye steder, fortsetter han.

Det er et paradoks at nordmenn er mer kjent på Gran Canaria enn i eget land. Per Roger Lauritzen

Mange ferier i én

Én av fordelene med bilferie er at du får mange typer ferie i én.

– Ta med deg gode tursko, sykkel eller kajakk på taket, stopp hyppig og gjør forskjellige aktiviteter. Det finnes overnattingssteder og serveringssteder på de utroligste steder her i landet, sier Lauritzen.

Leder for Virke kultur og opplevelse, Rhiannon Hovden Edwards, er enig:

– I bilen kan du ha med deg mer bagasje enn ellers. Bilen gjør det dessuten mulig å kombinere flere ulike ferier. Bo på flotte hotell eller slå opp telt i naturen, foreslår hun.

Fakta: Reisevaner I fjor ble det gjennomført over 13 millioner reiser innenlands med private og leide kjøretøy. I 2017 gjennomførte nordmenn i alt 18,4 millioner feriereiser i inn- og utland. Antall feriereiser i eget land økte med fem prosent, noe som tilsvarer litt over en halv million flere reiser. Nordmenn har i løpet av året flest ferier i eget land. Kilde: SSB og Turistundersøkelsen 2016, Innovasjon Norge

– Våg å ta omveiene

De mest spektakulære veiene er også de mest populære for bilferie. 18 av strekningene har fått status som nasjonale turistveier, og er tilrettelagt med flere stoppesteder og attraksjoner, som Atlanterhavsveien og Sognefjellsveien.

Lauritzens fremste råd er å ha et åpent sinn og våge å prøve noe nytt.

– Jeg har sansen for omveiene. Jeg leter ofte etter alternativer til de mest opplagte veiene. Det er der du finner de virkelig gode opplevelsene. Det er et paradoks at nordmenn er mer kjent på Gran Canaria enn i eget land.

Men hvor klimavennlig er man om man velger bilferie? En bilferie med tre-fire personer i bilen er «ganske klimavennlig», spesielt dersom reisen ikke er altfor lang og man kjører på el eller annet fornybart brensel, fastslår klimasmart.se. Det svenske nettstedet drives av nettverket Klimasmarta semestrar, som består av forskere, offentlige organisasjoner og turistaktører i Vest-Sverige.

Her er Lauritzen og Edwards’ ti favorittveier i Norge. Bilturene er rangert i tilfeldig rekkefølge, fra nord til sør.

Varangerbotn-Vardø, Finnmark

– Dette er den nordligste turistveien og byr på et eksotisk landskap som de færreste er vant til. Start i Varangerbotn og kjør langs fjorden til Hamningberg. I Vardø finner du verdens nordligste festning, Vardøhus, og det østligste punktet i Norge. Besøk Steilneset minnested, opplev midnattssolen, eller dra på sledetur, anbefaler Edwards.

Stokmarknes-Stø, Nordland

– Vesterålen ligger ikke tilbake for Lofoten og Helgelandskysten når det kommer til vakker natur. Kontrastene i dette landskapet er vel så imponerende, og området er absolutt verdt en avstikker eller to. Ta for eksempel turen fra Stokmarknes, og kjør gjennom Langøya til Nyksund og Stø. Du vil oppleve lange, hvite strender, svarte fjell, grønne bakker og mektig hav. Det er til å bli lyrisk av, sier Lauritzen.

Villmarksveien, Nordland

– Veistrekningen mellom Majavatn i Grane og Korgen i Hemnes kommune er et godt alternativ til E6. Den går blant annet forbi Norges nest største innsjø, Røssvatnet, og Nord-Norges høyeste fjell, Oksskolten. Rundt Røssvatnet er det mange spor etter steinaldersamfunn. Det er en fantastisk naturskjønn vei og byr på flere muligheter for flotte sykkel- og fotturer, forteller Lauritzen.

Trondheim-Namdalseid, Trøndelag

– Start i Trondheim og ta ferge fra Flakk til Rørvik. Derifra kan du kjøre rundt Fosenhalvøya til Namdalseid. Det er en utrolig fin variant som rommer alt fra store jorder og renskårne fjellformasjoner, til flotte fjorder nordover langs halvøya, lover Lauritzen.

Atlanterhavsveien, Møre og Romsdal

– Veien langs Hustadvika og over Lauvøyfjorden er kåret til århundrets byggverk i Norge, og verdens vakreste bilreise av den engelske avisen The Guardian. Det er den elegante veien med de åtte broene over en serie øyer som kjennetegner Atlanterhavsveien. Opplevelsene er mange langs kysten av Møre og Romsdal. Her finner du Sunnmørsøya Runde som blant annet kan lokke med Norges sydligste fuglefjell og et av Norges eldste fyr.

Tipsene for en vellykket bilferie

Lag en plan, men ikke så stram at du ikke kan gjøre endringer underveis.

Stopp ofte. Se på ting, opplev ting, prøv lokal mat.

Ikke legg opp til altfor lange dagsetapper. Det er ikke hvor langt man kommer som er viktig, men hva du opplever underveis.

Legg opp en rute som innebærer variasjon i landskapet. Da vil du aldri kjede deg.

Få med deg museum langs veien. Det finnes mange fine bygdemuseum rundt om i landet.

Pakk for alle værforhold – det er tross alt Norge vi snakker om.

Kilde: Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelse

Lillehammer-Hjerkinn, Oppland

– Start turen på Lillehammer og sett kursen mot Dovre nasjonalpark. På veien kan det være fint å besøke Ringebu stavkirke eller Gudbrandsdal krigsminnesamling. Avslutt med et besøk på Norsk villreinsenter på Hjerkinn eller en gåtur i det vakre fjellandskapet. Hvis du er heldig, får du se moskusen, sier Edwards.

Kjører du elbil?

På NAFs Reiseplanlegger finner du oversikt over ladestasjoner langs ruten du ønsker å kjøre. Slik kan du planlegge bilferien med utgangspunkt i din bils rekkevidde og hvor det finnes ladestasjoner. Du må ikke være medlem i NAF for å få tilgang til informasjonen.

Bergen-Hardanger, Hordaland

– Start i Bergen, sett kursen på E16 og ta av til Nordheimsund. Besøk Hardanger fartøyvernsenter, før du tar fergen over til Jondal og kjører småveien langs fjorden til Utne. Her kan du besøke Hardanger folkemuseum. Underveis vil du kunne bo på en rekke koselige gjestegårder og campingplasser. Naturen i denne landsdelen er noe av det vakreste vi har i Norge, mener Edwards.

Vikingveien, Vestfold

– Start i Horten og kjør den ytterste kystveien via Åsgårdstrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Stavern til Helgeroa. Her er det tett mellom kulturminner og attraksjoner fra Vikingtiden og tidlig middelalder. Nykirke utenfor Horten, Lykkehuset Edvard Munch kjøpte i Åsgårdstrand og Oseberghaugen hvor Osebergskipet ble funnet nedgravd er noe av det du kan få med deg. Samtidig kommer du tett inn på Vestfolds byer, sier Lauritzen.

Villmarksveien, Østfold

– Start i Halden og følg svenskegrensen langs Haldenkanalen til Eidsskog og Kongsvinger. På bilturen vil du oppleve Østfold på en helt annen måte enn om du kjører E6. Her er det mye vakkert landskap og historie langs veien, som for eksempel Haldenvassdraget og Fredriksten festning. I tillegg kommer du innom en rekke hyggelige småsteder, tipser Lauritzen.

Risør-Flekkefjord, Aust-Agder og Vest-Agder

– Følg kysten langs Sørlandet. Noen steder går veiene helt ut i havgapet, andre steder svinger de innom fjordarmer og øyer. En biltur fra Risør til Flekkefjord kan by på perler som Lyngør, Merdø, Lindesnes, Ny Hellesund og Lista, i tillegg til byene Tvedestrand, Arendal, Fevik, Grimstad, Lillesand, Kristiansand, Mandal og Farsund. Her finnes det mange muligheter for deilig sjømat og fine opplevelser. Ytterst i skjærgården utenfor Mandal finner du dessuten Norges sydligste punkt, som er det vesle skjæret Pysen, sier Lauritzen.