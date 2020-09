Vil gjøre bilhold like enkelt som Netflix og Spotify

Stadig flere tilbyr bilabonnement. Dette bør du tenke på før du velger tjeneste, og om du skal eie, lease eller abonnere på den nye bilen.

Abonnere, lease eller kjøpe ny bil? Bertel O. Steen-eide Fleks er en av flere bilabonnementstjenester norske bilkunder kan velge blant. Fleks-appen fungerer også som nøkkel til bilen. Geir Amundsen

Du mener privatleasing? Nei, jeg tenker på en abonnementsløsning som inkluderer de fleste bilkostnadene i en fast månedssum og uten bindingstid.

Kjøpe eller leie bil har vært det store spørsmålet de siste årene. Nå kommer både bilimportører, bilforhandlere og andre med abonnementstjenester som frister med et bilhold like enkelt og forutsigbart som Netflix og Spotify.

Hva koster det å abonnere på bil, for hvem passer det og er det noen hull i veien du bør være klar over?

– Vårt hovedinntrykk er at en del abonnementsløsninger fremstår som gunstige, spesielt når det sammenlignes med tradisjonell privatleasing over tre og fire år. Enkelte tilbud har i tillegg vært så prisgunstige at de også fremstår som interessante alternativer for den som vurderer å kjøpe bil, sier jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud.

Caroline Skarderud er jurist i Forbrukerrådet. FOTO: Forbrukerrådet

Hun peker på at månedsleie gir økt fleksibilitet med blant annet kortere oppsigelsestid, null innskudd samt forsikring og serviceavtaler inkludert.

Skarderud understreker at Forbrukerrådet kun har overordnet oversikt over de ulike bilabonnementproduktene, og at det som alltid gjelder å sjekke både vilkårene og prisene nøye før man benytter seg av en ny tjeneste.

Snittkunden er ni år yngre

Volvo var tidlig ute med å tilby bilabonnement. Care by Volvo har i år gått fra å være et pilotprosjekt med kun én bilmodell på abonnementsmenyen, til et fullversjonstilbud med flere modeller.

Kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway, Erik Trosby, forteller at kunnskapen om, og interessen for, å abonnere på bil, bare øker.

– Vi ser at kundene som abonnerer, i snitt er ni år yngre enn de som kjøper eller leaser en Volvo. 75 prosent har ikke eid en Volvo før, og mange bor i byen og ønsker å kjøpe en mobilitetsløsning fremfor en bil. Vi når med andre ord både nye og yngre kunder med Care by Volvo, sier Trosby.

Med abonnementstjenester som Care by Volvo, bestiller og administrerer du bilholdet på en nettside eller i en app på mobilen. Service og inn- og utlevering av biler håndteres hovedsakelig av forhandlerne. FOTO: Geir Amundsen

– Fortsatt i en tidlig fase

Seat har tilbudt abonnement på sin elbil Mii electric i to omganger, som begge ble raskt utsolgt. I skrivende stund har ikke Seat noen modeller å tilby kunder som ønsker å abonnere.

– Vi har lange ventelister, men har slitt med tilgang på flere biler i disse pandemitider. Abonnement har definitivt vært en suksess, og vi ser nå på muligheten for å tilby en tredje runde med abonnementsbiler, sier direktør i Seat Norge, Ole Kristian Ågotnes.

Han vil ikke si noe om hvilke eventuelle andre Seat-modeller som er aktuelle, inkludert Seats kommende elbilen el-Born, som er basert på samme plattform som VW ID3.

– Bilabonnement er fortsatt i en tidlig fase, og vi har foreløpig et begrenset erfaringsgrunnlag med blant annet hvor lenge kundene beholder bilen. Vi jobber med å skru til en mest mulig bærekraftig og effektiv abonnementsmodell, hvor logistikk og automatisering er de største utfordringene.

Pris er et element Seats norske direktør Ågotnes mener er helt vesentlig når man tilbyr produkter til en målgruppe som ikke ønsker å bindes opp av tradisjonelle kjøps- eller leasingavtaler. FOTO: Seat

Ågotnes mener abonnementstjenester er en god løsning for kunder som vurderer om de trenger en bil i hverdagen eller ikke.

Direktør for mobilitetsløsninger hos Seat-importør Møller Mobility Group, Ane Furu, har ingen konkrete nyheter om abonnementsløsninger for sine andre bilmerker, inkludert Volkswagen som var Norges mest solgte bilmerke i 2019.

– Videre testing av bilabonnement er absolutt på vår agenda, og det er en økende etterspørsel i markedet etter enkle og fleksible tjenester, sier Furu.

Foruten bilimportørene, er også større bilforhandlere og teknologi- og finansieringsselskaper involvert i utviklingen av nye abonnementstjenester.

Fakta Bilabonnementet Inkludert i abonnementsprisen: Service

Forsikring og trafikkforsikringsavgiften (tidl. veiavgiften)

Dekkskift og dekkhotell

Kjørelengde på 1000 km eller mer i måneden Ikke inkludert: Drivstoff/strøm

Parkering og bompenger

Egenandel forsikring

Kjører du lenger enn avtalt, må du betale en overpris per kilometer Vis mer

Hva koster det?

Bilen er en av de største utgiftspostene for nordmenn, til tross for at den står parkert mesteparten av tiden. Hva betaler du for fleksibiliteten og forutsigbarheten et bilabonnement gir deg, sammenlignet med å skulle lease eller kjøpe den nye bilen?

Nils Sødal i NAF mener det kan føles som et stort sprik mellom den månedlige regningen for abonnement og leasing, kontra de løpende kostnadene man har når man eier bilen. Til gjengjeld slipper du å tenke på verditapet når bilen skal selges. FOTO: NAF

NAF har ikke regnet på kostnadene ved de ulike eierformene, men senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal forteller at det å eie bilen selv, tradisjonelt har vært det mest økonomiske. Leasing koster noe mer, men gir forutsigbarhet i en tid hvor det er usikkerhet om hvor mye bilen er verdt om tre til fire år.

– Bilabonnement ser i utgangspunktet dyrt ut når man ser månedssummen man betaler. Men alt er inkludert i et bilabonnement, og man slipper å bekymre seg for verditapet, som utgjør en mye høyere kostnad ved bilhold enn mange tenker på, sier Sødal.

Lexus UX er en av bilene som tilbys gjennom Toyotas abonnementstjeneste Kinto Flex. FOTO: Geir Amundsen

Små prisforskjeller

Vi har sett litt nærmere på de totale månedskostnadene for bilabonnement, leasing og kjøp av ny bil. Til grunn har vi lagt Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) sin beregning av de årlige totalkostnadene. Disse inkluderer alt fra drivstoff- og forsikringskostnader til verditap.

Hovedkonklusjonen er at det gjennomgående skiller lite på de tre eierformene, når totalkostnadene regnes om til månedskostnader. Med forbehold om at det kan være visse forskjeller mellom ulike bilmodeller og hva de ulike abonnementstjenestene og leasingavtalene inkluderer.

Det overrasker ikke markedssjef i OFV, Jan Petter Røssevold, som peker på at basiskostnadene ved bilhold er rimelig like enten man eier bilen selv, eller betaler for en tilgjengelighet.

– Verditap, rentekostnader, forsikring og drivstoffkostnader for en og samme bil er relativt identiske. De øvrige kostnadene kan variere noe i en slik sammenligning, som for eksempel fordelsavtaler man har anledning til å benytte.

Priseksempel

Skal du kjøpe en ny ladbar hybrid til 400.000 kroner, vil den ifølge OFVs beregninger totalt koste deg 98.000 kroner i året med en kjørelengde på 15.000 kilometer og avskrivingdstid på åtte år. Det tilsvarer en månedskostnad på 8166 kroner.

Skal du lease samme bil, og regner med startleie, drivstoff, forsikring, bompenger, samt eventuelle service- og dekkostander som ikke er inkludert i leasingavtalen, havner fort månedskostnaden på det samme.

For de samme 8000 kronene kan du abonnere på tilsvarende bil, selv når du regner med drivstoff, bompenger og andre bilholdsutgifter som ikke er inkludert i månedsabonnementet.

Fakta Totalkostnader ved bilhold Abonnere, lease eller kjøpe bil? Ifølge Opplysningsrådet for

veitrafikken (OFV), er dette de faktiske årlige/månedlige kostnadene med årlig kjørelengde 15.000 km og en avskrivingstid på 8 år: Nybilpris: 400.000 kroner: El: 76.000 kr/6333 kr

Ladbar hybrid: 98.000 kr/8166 kr

Bensin: 98.000 kr/8166 kr

Diesel: 96.000 kr/8000 kr Nybilpris: 600.000 kroner: El: 112.000 kr/9333 kr

Ladbar hybrid: 123.000 kr/10.250 kr

Bensin: 128.000 kr/10.666 kr

Diesel: 131.000 kr/10.916 kr I kostnadsberegningen har OFV tatt hensyn til avskrivning, rentekostnader på bundet kapital, forsikrings- og drivstoffkostnader, vedlikehold, olje, dekk, service- og reparasjonskostnader og bompenger. Kilde: OFV Vis mer

Abonnementstjenestene konkurrerer på både pris og brukervennlighet. Imove tilbyr ti dager hyttebil i året. Daglig leder i Fleks, Petter Kjøs Utengen, sier dette ikke er noe kundene etterspør i særlig grad, og hører mer hjemme i bildeling/bilutleie. Skjermdump Imove

Fremtidens bileierskap

Bertel O. Steen-eide Fleks startet å tilby bilabonnement våren 2019. Daglig leder Petter Kjøs Utengen er opptatt av at bilabonnement må være konkurransedyktig på pris for å konkurrere med leasing og kjøp som eierform.

Daglig leder Petter Kjøs Utengen. FOTO: Fleks

– I starten var det mange som regnet med at kundene var villige til å betale mer for den økte fleksibiliteten, men sannheten er at de har vent seg til at flere varer tilbys som abonnement og at disse som regel både er bedre og billigere.

Kjøs Utengen ser stor verdi for Fleks av å være bileier, fordi kjøpskraften gir større fordeler for den enkelte forbruker. Han tror bileierskap i fremtiden vil handle om få og store flåteeiere, og ikke mange private eiere som i dag.

Han opplever at det ikke bare er yngre kunder som omfavner abonnementsløsningen, og at abonnementskundene er mindre merkelojale og mer opptatt av hvilke type biler som tilbys. For eksempel en SUV når man skal på hytta i vinterhalvåret, og en mer byvennlig elbil om sommeren.

Fleks har i dag i overkant av 400 biler på veien, men antallet kunne ifølge den daglige lederen vært fire ganger så høyt basert på etterspørselen.

NB! Har du ikke behov for bil i alle årets tolv måneder, vil man kunne redusere årskostnadene betydelig ved kun å abonnere på bilen i de månedene man trenger den. Og ikke glem at det også finnes bildelingtjenester, om du kun trenger tilgang på bil for kortere perioder.

Fakta Nordmenn og bilhold Bilen brukes i gjennomsnitt kun 3,2 prosent av tiden. I løpet av ett år står bilen parkert 8480 timer.

Bilen kjøres i all hovedsak i nabolaget der vi bor. 60 prosent av alle registrerte kjøreturer er på under 5 kilometer, mens 75 prosent er under 10 kilometer. Kilde: Sparebank1 Vis mer