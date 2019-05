Aller først: En parkeringsbillett eller -tillatelse skal alltid plasseres bak frontruten i bilen, slik at den er godt synlig for kontrollørene. Det står i parkeringsforskriften.

Er ikke billetten synlig, spiller det ingen rolle om du faktisk har betalt for billetten, og den for eksempel har blåst ned på gulvet i bilen eller sklidd ned på dashbordet. Klager du på dette, selv med dokumentasjon på at betalingen har funnet sted, kaster du bort tiden din, fastslår Thomas Iversen hos Forbrukerrådet.