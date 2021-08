Fem hus til fem familier for tre millioner kroner. Familiene har bygget hjemmene sine fra bunnen.

Hvem ville trodd det skulle være mulig? Eksperimentboligene på Svartlamon i Trondheim er et bevis på at det kan fungere.

Hos Guro Sletnes, John Strandskog, Leoni (9) og Linus (6) som bor øverst i husrekken, avslører deler av husets fasade en fargerik gjeng. Husets endevegg er malt i rosa, og i front er en ærverdig verandadør malt grønn.

Nå nettopp

Svartlamon er et byøkologisk forsøksområde som ligger øst for Trondheim sentrum. Her bygger og bor man etter prinsipper om en bærekraftig miljøløsning, gjennomsiktig økonomi, lav standard og rimelig husleie.

– Vi er i vinden, og det prates om prosjektet vårt over alt. I fjor var jeg i Luleå i Sverige, og på en lokal nettside fant jeg et foredrag om alternative og bærekraftige bomåter. Som illustrasjon til arrangementet hadde de et bilde fra våre hjem her i Brodalsgate, sier Markus Lantto.