Så mange boliger har en sykepleier råd til nå: – Jeg kommer ikke inn på boligmarkedet

Sykepleieres normale lønn rekker til svært få boliger i noen norske byer. Sjekk oversikten over byene her.

Daniel Hunstad Singh har som mål å komme inn på boligmarkedet. Han har spart hver måned siden han ble ferdig utdannet for fire år siden.

7 minutter siden

Påstanden er følgende: Dersom sykepleiere kan kjøpe en stor andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleiere ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det dyrt. Hvor mye av boligmassen har sykepleierne råd til nå? Sjekk din by lenger ned.

Sykepleierindeksen viser hvor stor del av boligene sykepleiere får finansiering til å kjøpe. Boligprisene har økt de fleste steder, og samtidig har færre sykepleiere mulighet til å komme inn på boligmarkedet.