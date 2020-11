Ukens tips: Det er et ekstremt museår, ifølge ekspertene. Dette må du vite om gnagerne.

Hvilke feller bør du bruke, og hvordan unngår du at de kommer inn?

Forrige vinter var mild, og det var god tilgang på mat. Derfor er det museår i år. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

17. nov. 2020 07:00 Sist oppdatert 8 minutter siden

Ukens tips: Flere vil oppleve å få inn mus i år. Det er snakk om småskogmusen. Det begynner å bli kaldt, og det begynner å bli dårlig med mat ute. Da trekker musene inn.

– Det er ekstremt museår i år. Vi merker det kommer inn mus i bygninger og hus som normalt ikke er plaget med det. Det virker også som de gnager og gjør mer skade når de kommer inn, sier Jens Galby, biolog og skadedyrbekjemper i skadedyrfirmaet Anticimex.

Mange tror kanskje det er husmusen de får inn, men den er ikke spesielt vanlig, ifølge Galby. Det er småskogmusen som vil inn.

Det er museår, bekrefter Johan Mattsson, autorisert skadedyrbekjemper og fagsjef for Mycoteam. Mengden og omfanget er spesielt, forteller han.

– Musene har ikke rukket å gjøre så mye skade ennå, men først og fremst spiser de på ting, mat, møbler, stearinlys. Det som skjer i det skjulte, vet man ikke før det avdekkes. Det er åpenbart en plage for dem som opplever det, men det største problemet er at det er utrivelig.

Hvorfor er det museår?

I fjor var det et godt år for granfrø, som er en viktig næringskilde for småskogmusen, forklarer Jens Galby. Vinteren var mild, og mange mus overlevde og satte i gang med å få unger.

– Når det begynner å bli kaldt og vått, trekker musen inn. I høst synes jeg de begynte forholdsvis tidlig.

Småskogmusen er en naturlig art i skogsterreng og kulturlandskap i lavlandet, ifølge Galby. Det er litt usikkert hvor langt nord den går, men mulig opp mot grensen til Nord-Norge. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Blir det bedre når snøen kommer?

– Vanligvis pleier presset på mus å gi seg litt før jul. Kommer det snø, vil de ofte roe seg. Under snøen er det lunt og greit, sier Galby.

Hvilken skade kan mus gjøre? Kan den spre musepest?

Småskogmusen yngler ikke innendørs, men kan gjøre skade ved å gnage på ting og grise til med ekskrementer og urin, ifølge Folkehelseinstituttet.

25–50 prosent av alle norske hus har spor etter gnagere, men veldig få hus blir ordentlig skadet av mus, ifølge Galby.

– Hvis det er fryktelig mye museaktivitet i veggen, kan isolasjonen bli tråkket sammen, men muselort i seg selv er ikke noe problem, sier Galby.

– Det er irriterende med mus, selvfølgelig. En og annen vil dessuten dø og gi lukt, legger han til.

Småskogmusen er ikke bærer av musepest.

Bærerne er klatremus i Sør-Norge og sannsynligvis rødmus i Nord-Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Musene kan fryse ihjel om de fanges i bur. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Hvordan fanger man musene?

– Den eneste godkjente avlivingsmetoden er mekanisk, at musen blir avlivet med slag eller strøm i felle, sier Galby.

Hva med lydskremmere? Det fungerer ikke, erfarer han.

Det er ikke lov å drukne musen, forteller Galby. Å fange musen i bur er heller ikke humant, ettersom den fort fryser ihjel.

– Det er enkelt å fange mus inne i klappfeller. De som er inne, vil nemlig bli inne. Mange har kun mus i veggene, men der finner de ikke mat og må ut, sier Galby.

Man kan gjerne plassere klappfellen i en isboks og lage en inngang til musen, anbefaler han. Da går ikke katter eller fugler i fellen.

– Mus som befinner seg i vegger og tak må med jevne mellomrom ut i terrenget for å finne mat. Da kan man fange dem i feller rundt husveggene. Det anbefales å ha fellene i en eller annen boks, for å unngå at fugl og andre dyr enn mus går i fellene. Bokser for iskrem passer utmerket til dette, sier Galby. Foto: Jens Galby

– Gift er en dårlig løsning

En del bruker gift for å kverke musene, erfarer Johan Mattsson. Dyrene blir syke, finner et skjulested og dør.

– Da får man lukt av døde dyr. Om sommeren har man en del åtselsbiller som spiser døde dyr, men det er veldig få på denne tiden av året. Da kan lukten vare lengre, sier Mattsson.

Hvis musene går ut, kan de forgifte katter, hunder og rever i tillegg.

– Bruk av gift er en veldig dårlig løsning. Man lager et nytt problem. Pass heller på at huset er tett. Huseier kan gjøre mye på egen hånd, og det koster ikke mer enn tiden man bruker på det.

Hvordan kommer de seg inn?

En mus veier rundt 25 gram. Alle sprekker større enn 6 mm er dermed ikke musesikre, ifølge Galby. En velvoksen mus kan i teorien komme seg gjennom en 6–7 mm stor sprekk.

– Det viktigste er å sørge for at huset er tett. Kommer mus inn, er huset utett. Alle andre tiltak enn tetting av huset kan sammenlignes med å øse vann fra en lekk båt uten å tette hullet. Man vil aldri bli ferdig, sier Galby.

Er huset ganske nytt, er sannsynligvis grunnmuren tett. Da kommer musene inn via kledningen, forklarer han. I et gammelt hus kommer musene gjerne inn via grunnmuren.

Kommer de gjennom kledningen, kan man feste musebørster under langs kanten. Har du ti tommeltotter og en tang, skal du klare å feste en slik, mener Galby. Musebørstene kan både monteres bortover under kledning, eller klippes i biter og dyttes inn i sprekker og åpninger i kledning og grunnmur. Mattsson nevner også kyllingnetting, stålull og mørtel som alternativer.

Film opp under kledningen med selfiefunksjon og se etter sprekker, anbefaler han, for da trenger du ikke bøye deg noe særlig.