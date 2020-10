Bestilte personlig trener i ryddighet: – Vondt og effektivt

– Jeg er typen som har tre hammere på tre ulike steder for å øke sjansen for at jeg finner én av dem, forklarer Henrik Giæver.

Etter ferieliv i egen seilbåt et par år, forsto Henrik Giæver (66) hvor viktig det er å vite hvor man har ting. På sjøen kan det være et spørsmål om liv og død. Endelig var motivasjonen der til å skape god orden i leiligheten sin i Oslo, men lenge ble det med tanken.

Først da han søkte hjelp til renhold i forbindelse med utleie, ble ord til handling: Han fikk kontakt med et firma som blant annet jobber med orden og systematisering av hjem. Da ble han nysgjerrig.