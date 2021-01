Utvalg vurderer forbud mot kupping på boligmarkedet

Det regjeringsoppnevnte Eiendomsmeglerutvalget diskuterer mulighetene for å gjøre det vanskelig for dem som vil kuppe budrundene på boligmarkedet.

Når man kupper en boligbudrunde prøver man å komme kjøpere som kommer på visning i forkjøpet. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Nå nettopp

– Et forbud kan være en vei å gå. Det er jo ingen som liker kupping, verken selgere, kjøpere eller eiendomsmeglere, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne til Finansavisen.

Han er ett av elleve medlemmer i utvalget. Kupping betyr i korte trekk at en kjøper tar direkte kontakt med selger med sitt bud, før visning og utenom megler.

– Det er uheldig at selgere ikke får hjelp av eiendomsmegler ved kupping, de kan ikke kontrollere finansiering eller at forbehold lar seg gjennomføre, som ved vanlig budrunde, sier Pihl.

Også andre medlemmer i utvalget er åpne for å forby praksisen. Deres erfaring er at antall kuppeforsøk har økt dramatisk i Oslo. Praksisen fører til at en rekke visninger blir avlyst og stresser boligkjøpere.

Eiendomsmeglerutvalget skal etter planen levere inn sin utredning til Finansdepartementet 25. mars.