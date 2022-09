Hytta er som et lite museum: – Vi har nesten ikke endret på noe

Et steinkast fra hyttelandsbyen på Hafjell ligger et hus med røtter fra 1700-tallet. Her er det ikke vann eller internett, men fullt av historie.

Familien elsker å være på hytta som ble kjøpt av Elisabeth Lintons tippoldefar Hagbard Berner. Det er spor av historie i hver krok. Foran: Elisabeth Linton, Filippa og David. Bak: Elin og Ulrik Gad.

Ni timer i bil og ti sommeruker foran seg. Helt siden hun var en liten baby, tok Elisabeth Linton og familien hver sommer den lange kjøreturen fra Göteborg, der hun bodde som barn, og opp til hytta i Øyer, til det røde huset som opprinnelig er en gård fra 1700-tallet og antagelig områdets eldste. Huset har vært i hennes familie siden 1898.

I dag bor Linton i Helsingør i Danmark med sin danske ektemann Ulrik Gad og tre barn. Fortsatt tar bilturen til hytta nesten ni timer. Men det hindrer dem ikke i å reise til Norge og stedet de alle elsker.