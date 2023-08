Sentralt i London bor Thomas Aastad i leiligheten han selv drømte om for fire år siden

Elephant and Castle i Sørøst-London er et område i forandring. Her bor og jobber Thomas Aastad (43) fra Trondheim i en leilighet han for noen år siden aldri hadde trodd skulle bli hans.

Thomas Aastad inviterer stadig venner på middag og fest på sin frodige takterrasse. Plantene er eviggrønne slik at de ser fine ut hele året. Når solen skinner, sitter han ofte på terrassen og jobber. Vis mer

Publisert: 21.08.2023 19:30

Før bodde Thomas Aastad på østsiden av Themsen i en liten skyskraperleilighet på 42 m² Nå har han oppgradert til en leilighet på 90 m² pluss takterrasse i det sentrale området. Veien hit har vært fullpakket med spennende, lærerike og utfordrende arbeidsoppgaver og opplevelser.

Aastads karriere innenfor markedsføring inneholder lang fartstid i faste stillinger for bedrifter som blant annet Wallpaper* Magazine og Swarovski. Nå driver han sitt eget markedsføringsstudio som spesialiserer seg på merkevarebygging og kommunikasjon innenfor design, interiør, luksus- og servicebransjen.