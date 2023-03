Leiligheten på 60 m² har nok av lagringsplass: – Jeg liker å bygge oppbevaring inn i veggen

Bård Egil Tobiassen og datteren Nora bor i en smart leilighet. Men det var bakgården som var utslagsgivende for at han ville bo her.

Når Bård skal legge seg, drar han sengen ned. Om dagen blir soverommet en liten TV-stue.

06.03.2023 19:30

– Jeg føler vi bor i et kollektiv – en gjeng venner som spiser middag sammen, passer hverandres barn, griller eller bare tar oss en øl, sier Bård Egil Tobiassen.

I bygården der han og datteren bor, er det en stor bakgård, som er noe av det beste ved å bo der. I alle fall ifølge Bård.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn