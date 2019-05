Psykologen svarer: Slik bør du ta opp samboerkontrakt med partneren din.

Fem spørsmål og svar om samboerkontrakt.

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea og tidligere advokat.

Peder Kjøs, psykolog.

1. Bør alle samboere skrive samboerkontrakt?

– Ja, absolutt! Den bør skrives så tidlig som mulig, og spesielt om man kjøper bolig sammen. Kontrakten er en måte å sikre seg på. Den er viktig for å kunne avklare eierforhold ved et eventuelt samlivsbrudd, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun.

– Har man vært sammen i mange år, kan økonomien bli veldig sammensveiset. Da er det greit å ha en kontrakt som tydelig viser hvem som eier hva og hvordan alt skal fordeles om det blir slutt, legger hun til.

2. Hvilke konsekvenser kan det ha å ikke skrive kontrakt?

– For ektefeller blir det man har opparbeider seg under ekteskapet som regel felleseie. Det skal likedeles ved et brudd. Sånn er det ikke for samboere, forklarer Incedursun.

De har ingen skriftlige regelverk å lene seg på ved et eventuelt brudd, påpeker hun.

– Det den enkelte samboer kjøper under samboerskapet, er deres eget. Men over tid kan det oppstå uenigheter om eierskapet til en gjenstand, hvis man for eksempel ikke husker hvem som betalte hva eller hvor mye. Mangel på en samboerkontrakt kan bidra til å gjøre bruddet vanskeligere om det oppstår uenighet under en fordeling av eiendeler.

3. Hvordan tar man opp samboerkontrakt med partneren?

– Mange synes det er vanskelig å ta dette opp med partneren fordi en slik kontrakt bringer det praktiske, taktiske og rasjonelle inn i det romantiske. I selve problemstillingen om man skal skrive en samboerkontrakt ligger tanken om hva om dette ikke varer evig? og hva bør vi tenke på den dagen vi ikke er glad i hverandre lenger? Selv om man elsker hverandre nå, kan det skje ting. Slik er realiteten. Det kan føre til en ubehagelig samtale. Men det er noe man likevel bør gjøre, sier psykolog Peder Kjøs.

Han påpeker at en samboerkontrakt er et tegn på at forholdet eskalerer og at man går inn i en mer seriøs fase av livet.

– Klarer man å bruke det som inngangsport fremfor å fokusere på hva man skal gjøre ved et eventuelt brudd, kan det være at man lykkes i større grad. Vis at kontrakten er en ramme for livet og ikke bare noe som er midlertidig her og nå. En kan for eksempel si: Nå som forholdet vårt begynner å bli så seriøst, bør vi begynne å tenke på alle eventualiteter, istedenfor å si: Nå er vi nødt til å begynne å tenke på hva vi gjør når vi går fra hverandre, sier Kjøs.

4. Hva skal kontrakten inneholde?

– I en samboeravtale er det avtalefrihet. Det betyr at man kan avtale det man selv måtte ønske. Det gjelder ikke bare de store verdiene man eier i sameie, men også alle øvrige eiendeler man eier, sier Incedursun.

Det finnes ingen formelle krav til hva en samboerkontrakt må inneholde, men den bør inneholde disse punktene:

Eiendeler man eier sammen.

Eiendeler man eier hver for seg.

Eierforhold (eierbrøk) i bolig, bil, båt og fritidsboliger.

Gjeld: Hvilken gjeldsordning man har seg imellom og hvordan gjelden er fordelt.

Hvordan man har valgt å dekke ulike utgifter som lån, husleie, strøm, forsikring og lignende. Ha en plan på hvordan dere fordeler en eventuell felles konto ved et brudd.

Fordeling av ulike verdier og eiendeler ved et eventuelt brudd. Om man for eksempel eier bolig sammen bør man ha en plan på hvordan man skal løse det dersom én vil kjøpe den andre ut.

– Det anbefales at man tar opp samboeravtalen med jevne mellomrom og oppdaterer ved behov. Den økonomiske situasjonen kan endre seg underveis og om man gjør større investeringer, som for eksempel å kjøpe en ny TV, er det lurt å skrive det ned i kontrakten. Det kan man for eksempel gjøre ved å lage et tilleggsvedlegg med eierandelene, som man signerer, sier Incedursun.

5. Hvordan skriver man samboerkontrakt?

Det finnes flere samboerkontrakter på nett som man kan fylle ut. Men det er ikke alltid at malene man finner på nett, er tilpasset din eller deres situasjon. Da kan man bruke en standardkontrakt som et utgangspunkt og tilpasse kontrakten etter behov. Denne kan for eksempel lages i et word-dokument.

- Jeg anbefaler at man fyller ut kontrakten så detaljert som mulig, slik at man minsker sannsynligheten for en eventuell konflikt senere. I en samboeravtale er man heller ikke avhengig av vitner. Det holder at samboerne signerer på to eksemplarer og beholder en original hver, sier Incedursun.

Det finnes flere gratis samboeravtaler eller samboerkontrakter på nett, som for eksempel disse fra Nordea, DNB og Sparebank 1.

– Jeg anbefaler at man skriver testamente i tillegg til en samboerkontrakt, for å sikre hverandre om en av partene skulle gå bort. Det er fordi samboere uten felles barn blant annet ikke har arverett og samboere med felles barn har begrenset arverett, sier Incedursun.