Endret romløsninger og fikk ny bolig: – Å få mer takhøyde er noe av det lureste vi har gjort

I et halvt år gjennomgikk rekkehuset deres en totalforandring.

Det tok sin tid, men i dag har familien Kristensen/Axberg en helt ny stue- og kjøkkenløsning.

40 minutter siden

– Her måtte man gå i kø for å komme inn, sier Tomas Kristensen og viser oss inn i den romslige entreen.

At den er blitt større, er bare ett av mange grep familien har gjort for å få bedre plass, mer lys og en bolig som passet deres smak og behov. Rett og slett et kulere og nesten nytt hjem.