Her deler de treningsrom, basseng og festlokale: - Godt eksempel på hvordan vi kan bo i fremtiden

I leilighetskomplekset er fellesarealene nøye tenkt ut. - Man får litt sosialt ansvar for hverandre, noe som folk ser på som en trygghetsfaktor.

Marianne Sommerseth og Øyvind Flaaten trives med sitt nye liv i leilighet. Fellesarealene er en tropisk hage der beboerne møtes. Karen Gjermundrød

7 minutter siden

– Vi ønsket oss et enklere liv. Vi snakker om det daglig, at vi har det så godt her. Vi får vedlikeholdt, hugget ved og fyrt nok når vi er på hytta, sier Øyvind Flaaten.

Han og kona Marianne Sommerseth flyttet til Signaturhagen på Nøtterøy fra et småbruk ved Arnadal. De hadde tømmerhus og drev mye med vedlikehold.