Tea Egenæs elsker 60-tallshuset: – Treverket gir den gode atmosfæren

Nesten alt i huset er slik det var da det ble bygget. – Jeg liker ting som er ekte og autentiske, sier Tea Egenæs.

Store peiser og åpne rom var typisk for 60-tallet. Det meste er bruktfunn, også den store planten.

23 minutter siden

Huset hadde bare hatt én eier før Tea Egenæs og samboeren Thomas Horpestad overtok det for omtrent ett år siden.

– Alt er originalt, sier Egenæs.

Det hun falt for aller først, var treskuffene i skapene på soverommet. Også vinduskarmer, lister, deler av tak og vegger er i tre.

– Jeg liker når det er autentisk og ekte. Mange visker bort sjelen i sånne hus med å male alt hvitt, mener hun.

Det har hun ingen planer om å gjøre.

– Det er alt treverket som gir den gode atmosfæren og særpreget, sier hun.

Tea Egenæs er glad i naturlige materialer og omgir seg med mye tre i hjemmet.

Disse originale treskuffene falt Tea Egenæs for allerede på visningen.

Oppfylte drømmen

Familien var på jakt etter et arkitekttegnet hus fra 60-tallet, men de dukket ikke så ofte opp på Finn. Derfor ble de glade da de fant dette huset, i grei avstand fra Stavanger sentrum.

– Thomas var opptatt av hvilken stand det var i. Jeg var opptatt av hvilke detaljer som fantes, sier Egenæs.

Huset kunne også oppfylle drømmene om god takhøyde og skittentøyjakt. I tillegg var det 100 kvadratmeter større enn den rundt 70 kvadratmeter store leiligheten de kom fra. I kjelleren er det dessuten matbod, vaskerom, grovgarderobe og et stort verksted/hobbyrom.

På visningen var huset stylet med nytt og moderne interiør.

– Vi likte huset kjempegodt med en gang, men jeg måtte se vekk fra stylingen for å kunne se for meg hvordan det kunne bli. Jeg ville ha et blankt lerret, så jeg kunne sette inn ting selv.

– Det er alltid fint lys i stuen – uansett når på døgnet det er, sier Egenæs.

Pulten er norskprodusert. Lampen er fra Moderne Vintage.

Døren fra stuen leder til en lun hage. Også katten Maud, en devon rex, er kjøpt på Finn. Stolen er fra Moderne Vintage.

For Tea Egenæs gjør det ingenting å blande ulike tresorter. – Jeg synes det er veldig harmonisk.

Bare brukt

Nå er huset fylt med bruktfunn. Annenhver time i løpet av en dag sjekker hun for nye funn på Finn.

– Da finner jeg ofte veldig mye. Jeg kjøper ikke dyre ting, men venter heller på å gjøre kupp. Omtrent alt vi har er gjenbruk, sier Egenæs.

Hvitt og treverk er basen for innredningen, som Egenæs beskriver som litt japanskinspirert. De fleste møblene er i heltre, og for Egenæs spiller det ingen rolle hvilken type tre det er.

– Jeg jobbet i møbelbutikk før, og da var kundene opptatt av at de bare kunne ha én tresort i hjemmet. Jeg har blandet alle slags sorter og synes det er veldig harmonisk.

God følelse

For henne er det viktig at hvert rom gir henne en god følelse.

– Jeg klarer ikke å sette fingeren på hva, men jeg kjenner det hvis noe ikke stemmer. Det er nok så enkelt som at ting skal være ekte og autentiske, godt håndverk og gode materialer. Jeg liker ting i tre, som kan repareres og fikses. Stort sett tenker jeg bare på hva jeg liker å se og ta på. Jeg er glad i alt jeg har, sier Egenæs.

Hyllen er et bruktkupp til 700 kroner.

Sengen og pulten på femåringens rom har de laget selv. Legg merke til «samlehyllen» Egenæs har snekret til sønnen. Hyllen til bøkene er kjøpt på en bruktbutikk.

Benken er laget av en bjelke fra Finn og to krakker. Kunsten i huset er hengt opp der det allerede var spiker og skruer, så de slapp å lage nye hull i treet.

Mens hun er god på å innrede, er samboeren handy og god til å gjennomføre ideene de har. De har begge lenge likt arkitekturen og stilen fra 60-tallet.

– Kanskje det handler om kontrasten til hva foreldrene våre liker, og at våre besteforeldre hadde 60-tallshus. Jeg liker heller ikke syntetiske materialer, kanskje er også det fordi hver generasjon vil være en kontrast til den forrige.

Alt har funksjon

Hun er ikke så glad i pynteting.

– Men jeg har noen få. De må likevel ha en funksjon. Jeg tror alt jeg har, har en funksjon. Jeg liker godt farger, men materialene skal helst få være den fargen de egentlig er.

Derfor er det ikke noen fargerike vegger i huset.

For Egenæs er det viktig at alt som står fremme, er ting alle i familien kan sette pris på. Også sønnen på fem år.

– Det er viktig for meg at han er en like stor del av hjemmet som oss. Dette skal være rom alle kan sette pris på å være i. Hans ting velges på samme måte som våre ting. Vi velger bort kommersielle produkter og lar leker være enkle, med mulighet til å bli brukt på mange måter. Det fremmer kreativiteten i oss, mener hun.

Denne sofaen står i inngangspartiet, men vender mot kjøkkenet. Der kan Tea Egenæs gjerne sitte og jobbe, mens samboeren lager mat.

Tre også på soverommet.

– Med få ting er det lett å holde soverommet ryddig, sier Egenæs. Her har paret lagt nytt gulv og sparklet veggene, men de originale skapene er beholdt.

Typiske trekk

– Nydelig, sier Mari Hvattum, professor i arkitekturhistorie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, om huset til Tea Egenæs og familien.

– Det er et veldig fint eksempel på norsk 60-tallsmodernisme, sier hun.

På 60-tallet fikk man i Norge det som kalles for regional modernisme.

– Man tok modernismens idealer med mye glass, flate tak, stramme linjer og knappe detaljer. Det var gjerne ikke listing rundt vinduet, men det ble felt rett inn i panelet. Sammenlignet med andre land i Europa, ble det veldig ofte brukt mer tre i Norge, sier professoren.

Også vinduene er originale.

Flate tak og rette linjer var typisk for 60-tallshusene. I Norge ble det brukt mye tre, sammenlignet med ellers i Europa.

På murveggen henger et slags flipperspill oldefaren til Tea laget, pluss et familieportrett.

Fargebruken var nokså behersket på 60-tallet.

– I hvert fall på eksteriøret. Interiøret var ofte veldig fint fargesatt, med en palett av duse blå-, grønn- eller rosatoner.

I tillegg ble det også i Norge gjerne brukt tegl eller annen mur.

– Den veldig typiske sekstitallspeisen preger mange stuer i slike villaer. Det er omsorgsfullt gjort, sier Hvattum.

Egenæs er glad i fargene på badet. Familien har brukt badekaret mye.

I hagen er det som regel alltid lunt. Når de en gang skifter kledning, tenker de å beholde den tidstypiske brunfargen.

Eksperimentering med rominndelingen var vanlig.

– De brukte ofte halvplan med små trinnforskjeller og åpne plan. Det ga fine siktlinjer og fint lys i huset. Modernismen sprengte de gamle boksene, hvor det var mer vanlig at alle rom var adskilt med en dør.

– Vær lydhør mot huset

Kjøkkenet var ofte lite, fordi det på 60-tallet fremdeles først og fremst ble ansett som et funksjonelt rom.

– Det er kanskje en av tingene vi oftest ser endret i slike hus. Folk vil gjerne ha større kjøkken.

Kjøkkenet er også originalt, og er, som mange kjøkken fra den tiden, litt lite. Med tiden tenker de å utvide det. – Når jeg står og lukter i skapene her, lukter jeg mormor, sier Egenæs.

Professoren mener likevel den generasjonen boliger har store kvaliteter også i dag.

– Ikke minst i detaljene og materialbruken. Det finnes veldig mange triste eksempler på at man har malt panelet hvitt i forsøk på å modernisere huset. Det kan få ut på dato. Å være lydhør overfor huset gir ofte det beste resultatet, mener hun.

For ordens skyld, Finn og Schibsted-avisene er i samme konsern.