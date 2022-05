Jostein Olsen fant drømmeleiligheten: – For meg er det forskjell på en bolig og et hjem

– Jeg kunne aldri bodd i et ferdigbygget hus. Jeg liker at boligen har sjel og at man kan sette eget preg på den. Det må være litt unikt, mener Jostein Olsen.

Jostein Olsen og Renate Janssens leilighet i Oslo var opprinnelig et bakeri fra 1865 og senere et yogastudio.

Jostein Olsen er opprinnelig bondegutt. Han er oppvokst på gård og kjørte traktor fra han var ti. Etter flere år i utlandet og en periode i enebolig på Slemmestad, endte han opp med samboer og adresse i et tidligere bakeri.

Leiligheten ligger i første etasje i en rolig gate mellom Sagene og Grünerløkka i Oslo.